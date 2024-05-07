Кібератака. Фото з відкритих джерел

Хакери зламали базу з особистими даними військовослужбовців та співробітників британського Міністерства оборони.

Інформацію про це отримали ВВС та телекомпанія Sky News, пише ВВС. За неофіційними даними, у вівторок уряд проінформує про цю подію депутатів парламенту.

ВВС не має відомостей, хто стояв за зломом. Sky News стверджує, що хоча уряд не називатиме конкретну країну, за його інформацією, ці хакери пов'язані з владою Китаю.

За наявними у ВВС даними, хакери отримали доступ до системи, в якій зберігаються зарплатні відомості та номери банківських рахунків військових.

У невеликій кількості випадків може йтися про домашні адреси.

У зламаній системі, яку містить зовнішній підрядник міністерства, містилася особиста інформація нинішніх та колишніх службовців армії, флоту та повітряних сил Британії у формі документів, що подаються до податкової служби.

Оскільки йдеться про злом комп'ютерів зовнішнього підрядника, то доступу до оперативної інформації Міністерства оборони хакери не отримали.

За даними, що є у ВВС, міністерство, виявивши злом, негайно вжило заходів і відключило систему від зовнішнього доступу.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у понеділок викликав посла Росії Олександра Змєєвського у зв’язку з кібератаками на чеські установи та критичну інфраструктуру.