МЗС Чехії викликало посла Росії. Фото: Укрінформ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у понеділок викликав посла Росії Олександра Змєєвського у зв’язку з кібератаками на чеські установи та критичну інфраструктуру.

Про це пише Укрінформ з посиланням на чеські ЗМІ.

— Ми закликали Російську Федерацію утриматися від таких дій, які суперечать стандартам ООН та її особистим зобов’язанням, — заявив Ян Ліпавський.

Він наголосив, що немає жодних сумнівів у причетності російського ГРУ до кібератак. За словами міністра, навмисні дії Росії були спрямовані на те, що поставити під загрозу безпеку і стабільність Чехії.

Зазначається, що деякі чеські держустанови з минулого року стали об’єктом атак хакерів, які скористалися раніше невідомою критичною вразливістю у Microsoft Outlook. Метод і спрямованість атак відповідали профілю діяльності групи АРТ28, з якою пов’язана російська воєнна розвідка (ГРУ).

Кібератаки були спрямовані на державні органи та енергетичний сектор. Помилка у системі, якою скористалися хакери, вже виправлена, заявив заступник прем’єр-міністра із цифровізації Іван Бартош.

Нагадаємо, українські хакери, яких пов’язують з кібердепартаментом СБУ, знищили дата-центр, яким користувалися російські промислові гіганти. Серед них — Газпром, Лукойл, Телеком та провідні підприємства російського ВПК.