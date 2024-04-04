Херсонська область, фото з відкритих джерел

У Херсонській області вводять обмеження на вʼїзд іноземних громадян та міжнародних організацій.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що відтепер іноземці та міжнародні організації, у тому числі представники консульств та добровольці, зобов'язані повідомити про чіткі плани відвідати населені пункти регіону за 72 години до візиту та заповнити відповідні документи.

Подати заповнені документи потрібно на електронну пошту комендатури Херсонської області: kherson.komendant@gmail.com. Лист заповнюється за встановленою формою й у темі листа слід зазначити «Повідомлення про пересування».

Крім того, кожен представник делегації має підписати встановлену форму та чітко дотримуватись зазначеної мапи маршруту.

«У разі порушення дотримання маршруту чи термінів, що вказані в повідомленні про пересування, за рішенням коменданта Херсонської області здійснюється заборона в’їзду на територію регіону», — додали в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули ще чотирьох дітей.