На мешканця Миколаївщини склали адмінпротокол за хибний виклик пожежників / Фото: ДСНС

16 квітня до пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення, що у селі Воронине Вознесенського району Миколаївщини горить житловий будинок. Виявилось, що повідомлення про пожежу було хибним.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

За словами рятувальників, коли вони прибули на місце ніякої пожежі не виявили, а заявник вирішив таким чином розважитись.

Зазначається, що інформацію про хибний виклик направили до правоохоронних органів та вже наступного дня поліцейські склали на громадянина адміністративний протокол за статтею 183 «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штраф за цією статтею може складати від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 — 3400 гривень), який тепер і доведеться сплатити горе-заявнику.

«Хочемо наголосити, що такі дії можуть нести за собою й більш жорстке покарання, адже в той час, коли вогнеборці грають у ваші ігри, десь може бути вкрай потрібна їх допомога, від якої залежатиме життя іншої людини. А крім того, в умовах збройної агресії у рятувальників і без того вистачає роботи, а вони мають витрачати час і матеріальні ресурси Держави на хибні виклики», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, що миколаївські вогнеборці за добу, з 6 на 7 квітня, ліквідували сім пожеж у місті та області. Горіли господарчі споруди, суха трава та очерет.