Пожежа на Родосі (Греція) минулого року, фото з відкритих джерел

Греція у неділю, 7 квітня, підвищила рівень загрози через лісові пожежі до другого найвищого, після того, як у суботу надійшли повідомлення про понад 70 лісових пожеж по всій країні.

Про це повідомляє DW.

Очікується, що до вівторка в деяких частинах Греції вируватимуть сильні вітри швидкістю до 60 км/год, що «зробить ситуацію надзвичайно небезпечною через імовірність пожеж», повідомило міністерство.

Зокрема, йдеться про регіон Афін, центральну частину країни, Кікладські острови та Крит.

Також останні п’ять тижнів Греція мала невелику кількістю дощу або й взагалі без них – тож Афінська обсерваторія попереджає про тривожний рівень посухи.

Нагадаємо, минулого року на тлі масштабних лісових пожеж у Греції, що були визнані найбільшими в історії Європейського Союзу, влада країни вирішила запустити дрони та встановити датчики температури в лісових угіддях.