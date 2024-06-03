В Одесі рятувальники розшукують дівчину, яку хвилею змило в море. Фото: ДСНС

Лейтенантку поліції з Рівненської області ввечері 2 червня в одеській Аркадії під час шторму змило хвилею в море. Дівчину досі не можуть знайти.

Про це повідомляє Головне управління Державнлї служби України з надзвичайних ситуацій у Одеській області.

Як повідомили «Думській» джерела в правоохоронних органах, 20-річна дівчина разом із колегами приїхала в Одесу на відпочинок 1 червня. Вчора вони пішли гуляти в Аркадію, де постраждала пила слабоалкогольні напої.

Близько дев'ятої вечора компанія вирушила на плити біля берега, де дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море.

Нині тривають пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС. Водолази ДСНС розшукують її в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, нещодавно у Первомайську Миколаївської області на озері загинув чоловік. За попередньою інформацією двоє чоловіків хотіли переплисти водойму. В якийсь момент один з них почав тонути. Інший товариш намагався врятувати чоловіка, але йому не вдалось.