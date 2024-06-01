У Первомайську Миколаївської області на озері загинув чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За попередньою інформацією двоє чоловіків хотіли переплисти водойму. В якийсь момент один з них почав тонути. Інший товариш намагався врятувати чоловіка, але йому не вдалось.
«Відділенням 23 державної пожежно-рятувальної частини обстежено акваторію озера та на відстані близько 12 м від берега на глибині 2 м виявлено тіло потонулого чоловіка. Рятувальники вилучили тіло з води та транспортували його на берег. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці», – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у січні 2024 року у Баштанці Миколаївської області на ставку загинув чоловік.
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У Первомайську Миколаївської області на озері загинув чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За попередньою інформацією двоє чоловіків хотіли переплисти водойму. В якийсь момент один з них почав тонути. Інший товариш намагався врятувати чоловіка, але йому не вдалось.
«Відділенням 23 державної пожежно-рятувальної частини обстежено акваторію озера та на відстані близько 12 м від берега на глибині 2 м виявлено тіло потонулого чоловіка. Рятувальники вилучили тіло з води та транспортували його на берег. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці», – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у січні 2024 року у Баштанці Миколаївської області на ставку загинув чоловік.