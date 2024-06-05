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Ісландія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Це вже другий внесок країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Попереднього разу Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро. Отже, загальна сума внеску цієї країни – партнера до Фонду зросте до 2,72 млн євро. Ми дякуємо партнерам з Ісландії за допомогу українській енергетиці у ці складні часи», – повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.