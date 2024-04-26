КМДА евакуює дві лікарні у Києві через загрозу удару росіян / Фото з відкритих джерел

У КМДА повідомили, що терміново евакуюють дві лікарні Києва, одна з яких дитяча на вул. Богатирській, через інформацію в соцмережах про удар росіян по цих медичних закладах.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«Місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Оскільки в інтернет-медіа масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові. Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці», — йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що звернулися до СБУ, Міністерства охорони здоровʼя за допомогою та поінформували про заходи, які вживають для збереження життя й здоровʼя пацієнтів і персоналу лікарень.

Нагадаємо, росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників та ще одна людина.