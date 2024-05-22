Алеї пам'яті в Олександрії / Фото: Суспільне Кропивницький

В Олександрії на Кіровоградщині, жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб продавати їх на ринку. Її дії зафіксувала камера спостереження.

Про це розповів директор комунального підприємства «Муніципальна безпека» Володимир Переверзєв, повідомляє «Суспільне».

За його словами, ще одного крадія встановила поліція. За тиждень з Алеї, де встановили портрети загиблих воїнів, зникли 14 кошиків з квітами.

Як зазначається, жінку, яка несе кошики з квітами, зафіксували камери відеоспостереження минулого тижня.

Підозрюють у викраденні квітів з Алеї памʼяті в Олександрії / Фото: скриншот з камер відеоспостереження, Суспільне

13 травня 2024 виявили крадія. Інформацію передали до відділу поліції. Але пройшло декілька днів і знову. Донька загиблого олександрійця повідомила про те, що біля фотографії її батька викрали знову корзину з квітами. Після цього на крадіїв влаштували засідку.

Ухвалили рішення влаштувати засідку в нічний час. Поліцейські затримали жінку з чотирма кошиками викрадених квітів. Вона зізналась, що викрадає не вперше. Пояснила, що ці корзини продавала на центральному ринку Олександрії.

«Встановили двох людей — чоловіка та жінку. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки. Він веде аморальний спосіб життя, зловживає спиртним. Пояснити даний факт він не може. Жінка теж зловживає спиртними напоями», — розповіла інспекторка Олександрійського райвідділу поліції Каріна Байсак.

Підозрюють у викраденні квітів з Алеї памʼяті в Олександрії / Фото: скриншот з камер відеоспостереження, Суспільне

Справу розслідують за частиною четвертою статті 185 ККУ — «Крадіжка». Карається позбавлення волі від трьох років. Рішення щодо покарання має ухвалити суд.

Як відомо, Алею створили у серпні минулого року. Наразі тут світлини 169 військових.

Нагадаємо, у Южноукраїнську демонтують гранітні елементи на Меморіальному комплексі визволителям у Другій світовій війні. На їх місці створять Алею пам'яті українським воїнам, які загинули захищаючи Україну.