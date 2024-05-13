Куандик Бішимбаєв, фото: Reuters

Ексміністра економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва засудили до 24 років ув'язнення у справі про жорстоке вбивство дружини.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду Республіки Казахстан.

Своє покарання ексміністр економіки відбуватиму у колонії максимальної безпеки.

Суд також зобов'язав Бішимбаєва виплатити два мільйони тенге (4,5 тисячі доларів) у дохід держави за судові витрати та 103 тисячі тенге (233 долари) — до Фонду компенсації потерпілим.

Другого фігуранта справи, Байжанова, визнали винним у приховуванні злочину. Його засудили до чотирьох років колонії.

Після оголошення вироку брат Нукенової Айтбек Амангельди розповів журналістам, що сім'я очікувала такого терміну для Бішимбаєва.

«В принципі, на цьому терміні ми зупинимося. Через 24 роки йому буде 68 років. Це майже довічне», – зазначив Амангельди.

Нагадаємо, Салтанат Нукенову 9 листопада 2023 року знайшли мертвою в ресторані, який належав родині Бішимбаєва, в Астані. За інформацією місцевих ЗМІ, пара гуляла в ресторані добу, вживаючи спиртні напої. На другий день сталася сварка, в ході якої Бішимбаєв протягом вісьмох годин бив жінку, внаслідок чого вона померла.

Куандик Бішимбаєв із 2001 до 2019 року працював на різних посадах в уряді та державних компаніях. У 2016 році був міністром національної економіки, а також балотувався в Мажліс Парламенту від керівної партії «Нур Отан». У 2017 році був заарештований за фактом отримання хабарів в особливо великому розмірі, привласнення і розтрати. У 2018 році отримав десятирічний термін із конфіскацією майна і довічним позбавленням права обіймати державні посади, але вже у 2019 році вийшов за умовно-достроковим звільненням. У листопаді 2023 року був заарештований за звинуваченням у вбивстві дружини.

Нагадаємо, мешканця Южноукраїнська Миколаївської області судитимуть за обвинуваченням в умисному вбивстві. За даними слідства, 43-річний обвинувачений випивав зі своїм 50-річним товаришем в одному з парків міста. У них виник конфлікт, в ході якого чоловік наніс товаришу 24 ножові поранення, від яких той помер на місці.