Будівля Южноукраїнської міськради та виконкому. Фото: wikipedia

Поліцейські оголосили підозру 35-річному працівнику виконкому Южноукраїнської міськради у купівлі «гуманітарних» автівок у приватного підприємства.

Про це повідомило Вознесенське районне управління поліції.

Зазначається, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, навмисно уклав договори про купівлю автівок із порушенням вимог проведення тендерних закупівель.

За версією слідства, в період з серпня 2022 року по травень 2023 року уповноважений Южноукраїнської міської ради з питань проведення публічних закупівель забезпечив укладення договорів на поставку виконавчому комітету міської ради пʼяти вантажопасажирських позашляховиків. Договори були укладені із підприємством, яке не мало права їх продавати, оскільки ввезло машини як гуманітарну допомогу та не мало права власності на них.

Згідно з висновками проведених експертиз, внаслідок дій посадовця місцевому бюджету було завдано збитків на загальну суму понад 2 мільйони 400 тисяч гривень.

За зловживання службовим становищем, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки слідчі поліції за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині посадовця відсторонили від посади. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що мова йде про купівлі автівок у підприємства з Умані. Нещодавно до суду скерували обвинувачення стосовно директора підприємства.