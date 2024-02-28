Затримання підприємця. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Южноукраїнську судитимуть директора приватного підприємства з Умані за продаж «гуманітарних» автомобілів та привласнення бюджетних коштів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за продаж товарів гуманітарної допомоги, привласнення коштів місцевого бюджету, легалізацію майна одержаного злочинним шляхом та використання підроблених документів (частина 1 статті 201-2, частина 1 статті 209, частина 4 статті 191, частина 5 статті. 191, частина 4 статті 358 КК України).

Слідство встановило, що директор підприємства, використовуючи підроблені документи, ввіз на територію України гуманітарну допомогу для потреб Збройних Сил України — чотири позашляховика, які продав виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради та отримав від цього понад 1,8 мільйона гривень з місцевого бюджету.

Крім того, він отримав понад 2 мільйона гривень за продаж спеціалізованого вантажного сідлового тягача та вантажопасажирського автомобіля, не маючи при цьому права здійснювати будь-які правочини з транспортними засобами.

Отримані кошти були перераховані на рахунки інших суб’єктів господарювання з метою їх легалізації.

Слідчий суддя за клопотанням прокурора наклав арешт на майно обвинуваченого, а також на майно його підприємства.

За вчинені злочини чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, чоловіка затримали влітку минулого року. Тоді повідомлялося, що псевдоволонтера протягом року привозив з-за кордону позашляховики під виглядом гуманітарної допомоги військовим та продавав їх в Южноукраїнську.