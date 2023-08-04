На Миколаївщині викрили псевдоволонтера, який протягом року привозив з-за кордону позашляховики, під виглядом гуманітарної допомоги військовим та продавав їх в Южноукраїнську.

Як повідомляють правоохоронці, за цей час чоловік продав 4 автівки, на чому заробив 1 мільйон 885 гривень.

За даними поліції, машини фігурант продавав виконавчому комітету Южноукраїнської міськради. Потім на розрахунковий рахунок товариства отримував прибуток коштом міського бюджету та розпоряджався ними на власний розсуд.

«Слідчі затримали та повідомили зловмиснику про підозру за ознаками частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану», — йдеться в повідомленні.

За скоєне фігуранту загрожує від п’яти до семи років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаївщини, який прикриваючись назвою відомого благодійного фонду обікрав українців на понад 1 мільйон гривень.

Також у лютому цього року правоохоронці викрили шахрая з Одещини, який продавав на потреби ЗСУ фейкові пікапи. Обвинувачений розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку.