Чоловіка підозрюють у розбещені 8-річного хлопчика. Фото: пресслужба Київської міської прокуратури.

28-річному мешканцю Києва повідомили про підозру у розбещенні малолітнього хлопчика, а також у розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що батько побачив в телефоні сина зображення порнографічного характеру, які дитині надіслав невідомий через месенджер та звернувся до правоохоронців.

За даними слідства, спілкування між підозрюваним та хлопчиком розпочалось через чат популярної комп’ютерної гри, де чоловік видавав себе за однолітка. Щоб встановити дружні відносини, він навіть надіслав фото іншої дитини, яке знайшов в інтернеті.

У подальшому, підозрюваний вів цинічні розмови з малолітнім на сексуальні теми, надсилаючи фото порнографічного характеру та просив надсилати йому фото у відповідь.

«Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 28-річний уродженець Івано-Франківщини, який близько п’яти років мешкає та працює у Києві», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині водія шкільного автобуса підозрюють у сексуальному насильстві відносно учнів місцевої гімназії.