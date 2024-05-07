У Києві 51-річний чоловік застрелив бельгійську вівчарку сусідів. Йому тепер йому загрожує 3 роки тюрми.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Архівні фото собаки/прокуратура Архівні фото собаки/прокуратура

Пса на прізвисько Чіп привезли із зони АТО у 2016 році. Він багато років охороняв будинок своєї родини. Власники тварини кажуть, що сусіду нібито не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.

«За даними слідства, у квітні 2024 року, підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина загинула», — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури кривднику повідомили про підозру в жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (частина 1 статті 299 КК України).

Нагадаємо, петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом створити в структурі Національної поліції підрозділ Зоополіції набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.Тепер її розгляне Кабінет Міністрів.

Авторка петиції — президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова наголосила, що з року в рік стаються нові випадки жорстокого поводження з тваринами, а поліція в більшості випадків «не володіє достатнім рівнем знань» або просто не діє, «бо не вважає тварин вартими своєї уваги».