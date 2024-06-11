Минулої доби вогнеборці ліквідували 11 пожеж сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях Миколаївського, Баштанського й Вознесенського районів на загальній площі 16 гектарів.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Також, внаслідок необережного поводження з вогнем, зареєстровано пожежу сухостою площею 1 гектар разом з пшеницею (0,5 га) на корені за межами села Прибузьке Куцурубської територіальної громади.
Рятувальники наголосили, що завдяки оперативним діям вдалося врятувати поле з пшеницею на корені площею 50 гектар.
Нагадаємо, у Миколаївській області 10 червня виникли дві пожежі, але завдяки вогнеборцям та місцевим мешканцям вдалося ліквідувати загоряння трави та запобігти поширенню вогню на житлові зони.
Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.
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Минулої доби вогнеборці ліквідували 11 пожеж сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях Миколаївського, Баштанського й Вознесенського районів на загальній площі 16 гектарів.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Також, внаслідок необережного поводження з вогнем, зареєстровано пожежу сухостою площею 1 гектар разом з пшеницею (0,5 га) на корені за межами села Прибузьке Куцурубської територіальної громади.
Рятувальники наголосили, що завдяки оперативним діям вдалося врятувати поле з пшеницею на корені площею 50 гектар.
Нагадаємо, у Миколаївській області 10 червня виникли дві пожежі, але завдяки вогнеборцям та місцевим мешканцям вдалося ліквідувати загоряння трави та запобігти поширенню вогню на житлові зони.
Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.