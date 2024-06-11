Пожежі сухостою у Миколаївській області / Фото: ДСНС

Минулої доби вогнеборці ліквідували 11 пожеж сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях Миколаївського, Баштанського й Вознесенського районів на загальній площі 16 гектарів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Також, внаслідок необережного поводження з вогнем, зареєстровано пожежу сухостою площею 1 гектар разом з пшеницею (0,5 га) на корені за межами села Прибузьке Куцурубської територіальної громади.

Рятувальники наголосили, що завдяки оперативним діям вдалося врятувати поле з пшеницею на корені площею 50 гектар.

Пожежі сухостою у Миколаївській області / Фото: ДСНС Пожежі сухостою у Миколаївській області / Фото: ДСНС Пожежі сухостою у Миколаївській області / Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Миколаївській області 10 червня виникли дві пожежі, але завдяки вогнеборцям та місцевим мешканцям вдалося ліквідувати загоряння трави та запобігти поширенню вогню на житлові зони.

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.