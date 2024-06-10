Дві пожежі сухої трави у Миколаївській області 10 червня / Фото: ДСНС

У Миколаївській області 10 червня виникли дві пожежі, але завдяки вогнеборцям та місцевим мешканцям вдалося ліквідувати загоряння трави та запобігти поширенню вогню на житлові зони.

Вдень у селі Первомайське, що на Миколаївщині загорілася суха трава на відкритій території. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області, окрім вогнеборців до гасіння також долучилися місцеві мешканці, які допомагали підручними засобами.

За словами надзвичайників, пожежу ліквідували площею 4,5 гектарів та запобігли перекиданню вогоню на приватний житловий сектор.

Ще одна пожежа виникла у селі Калинівка Воскресенської громади. Там зайнялася суха трава, очерет та сміття. Зазначається, що для ліквідації залучили особовий склад пожежно-рятувальних частин Інгульського, Центрального та Заводського районів Миколаєва. Пожежу локалізовали приблизно за годину на площі 1,5 гектара.

У ДСНС додали, що для моніторингу ситуації та виявлення можливих осередків горіння в обох випадках залучався квадрокоптер. Причини пожеж встановлюються.

Дві пожежі сухої трави у Миколаївській області 10 червня / Фото: ДСНС Дві пожежі сухої трави у Миколаївській області 10 червня / Фото: ДСНС Дві пожежі сухої трави у Миколаївській області 10 червня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.