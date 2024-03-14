Під Харковом 13 березня ледь не згоріло ціле село / Фото: ДСНС

Ціле село у передмісті Харкова напередодні опинилось під загрозою через велику пожежу сухої трави.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вечері 13 березня на околиці села Слобідське Харківського району загорілася суха трава. Через вітряну погоду полум’я швидко розповсюдилося на велику площу. Мешканці забили на сполох тільки тоді, коли вогонь почав підходити до меж людських поселень.

На момент прибуття рятувальників загальна площа пожежі вже досягла 7 гектарів. На її ліквідацію і порятунок села направили понад 50 рятувальників і 10 автоцистерн.

За словами рятувальників, погасити пожежу було складно через сильні пориви вітру, заболочену місцевість та велику масу густої сухої рослинності й чагарників. Понад 13 годин знадобилося рятувальникам на її ліквідацію.

Загалом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи 91 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах області.

«100 гектарів згорілої харківської землі за добу. Це злочин, який коять самі люди, спалюючи своє ж довкілля. Вони гадають, що вогонь допоможе їм навести лад на своїх присадибних ділянках та навколо них. Проте не усвідомлюють, що тим самим вони гірше за ворога завдають непоправної шкоди природі, вбиваючи флору і фауну. Люди, схаменіться. Не допомагайте російським загарбникам нищити нашу землю. Бережіть наші екосистеми від пожеж», — наголосили у ДСНС.

Під Харковом 13 березня ледь не згоріло ціле село / Фото: ДСНС

Під Харковом 13 березня ледь не згоріло ціле село / Фото: ДСНС

Під Харковом 13 березня ледь не згоріло ціле село / Фото: ДСНС

Під Харковом 13 березня ледь не згоріло ціле село / Фото: ДСНС

Під Харковом 13 березня ледь не згоріло ціле село / Фото: ДСНС

Під Харковом 13 березня ледь не згоріло ціле село / Фото: ДСНС

Під Харковом 13 березня ледь не згоріло ціле село / Фото: ДСНС

Під Харковом 13 березня ледь не згоріло ціле село / Фото: ДСНС

Нагадаємо, на території Миколаївської області спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Переважно горить очерет та суха трава.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.