Одразу у кількох країнах Балкан стався масовий блекаут / Ілюстративне фото

У пʼятницю, 21 червня, одразу в кількох країнах Балканського півострова були зафіксовані масштабні проблеми з енергопостачанням. Без світла залишилися населені пункти у Чорногорії, Боснії та Герцеговині, а також Хорватії та Албанії.

Про це пишуть місцеві медіа Avaz і SOT.

Зазначається, що мільйони людей залишилися без світла і частково без водопостачання через аварію системи, яка сталася на лінії електропередачі в Чорногорії. Потім збої почалися й на інших лініях.

Наразі енергокомпанії країн працюють над відновленням електрики, а їхні представники кажуть, що на виробничих потужностях збоїв немає. Вони намагаються встановити звʼязок з Хорватією, але напруга занадто висока.

Також припускають, що причинами масового блекауту в кількох країнах Балкан стали великі обсяги передачі електроенергії та екстремальні температури. Наприклад, у столиці Албанії Тирані повітря прогрілося до +40 °C, у столиці Чорногорії Подгориці — до +38 °C.

Офіційна причина знеструмлення поки невідома.

Нагадаємо, в енергетичній компані DTEK заявили, якщо Росія продовжить атакувати українські електростанції, то в найгіршому випадку, коли настане зима українці можуть проводити до 20 години на день без електрики та опалення.