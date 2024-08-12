ДТП за участю мотопедиста. Фото: поліція в Миколаївський області

У неділю, 11 серпня, у мікрорайоні Матвіївка сталася аварія за участю мопеда. 17-річний водій не впорався з керуванням, і транспортний засіб впав на дорогу.

Про це повідомили в поліції в Миколаївської області.

В результаті аварії травми отримали 11-річний пасажир мопеда та 17-річний підліток. Пасажира доставили до лікарні.

— Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, — повідомили в поліції.

Санкція цієї статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліція з’ясовує всі обставини пригоди.

Нагадаємо, що ввечері 10 серпня на трасі Київ-Одеса водійка легковика в’їхала в причеп вантажівки. Аварія сталася у Березівському районі за межами села Знамʼянка.