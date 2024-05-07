Мешканець Миколаївщини відсидить понад 6 років за домашнє насильство та крадіжки. Фото з відкритих джерел

Мешканця Братської громади Миколаївської області засудили до 6 років і 6 місяців тюрми за домашнє насильство та крадіжку.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

49-річного раніше судимого мешканця села Новоолександрівка Вознесенського району суд визнав винним у домашньому насильстві та крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (стаття 126-1, частина 4 статті 185 КК України).

Йому за сукупністю злочинів судом призначено покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі.

У суді доведено, що чоловік систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо своєї 55-річної рідної сестри, з якою проживає тривалий час. Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 КУпАП.

Окрім цього, у січні 2024 року, чоловік декілька разів обікрав місцевого мешканця, спричинивши йому матеріальні збитки на суму понад 7 тисяч гривень.

До набрання вироку законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, мешканця Березнегуватської громади Миколаївщини засудили до семи років тюрми за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.