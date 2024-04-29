мешканець Миколаївщини отримав поранення через вибух гранати. Фото: поліція Миколаївщини

Мешканець Березнегуватської громади зазнав поранень через вибух бойової гранати, яку він зберігав удома.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Ввечері 28 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що до Березнегуватської лікарні госпіталізували мешканця одного із сіл громади з численними пораненнями кінцівок та травматичною ампутацією ступні.

На місці події поліцейські з’ясували, що 48-річний постраждалий за місцем свого проживання зберігав бойову гранату. Під час прибирання у господарчій будівлі вона впала на підлогу та вибухнула.

Внаслідок детонації чоловік і отримав тілесні ушкодження. Нині постраждалий перебуває у медичному закладі, де йому надається необхідна допомога.

мешканець Миколаївщини отримав поранення через вибух гранати. Фото: поліція Миколаївщини мешканець Миколаївщини отримав поранення через вибух гранати. Фото: поліція Миколаївщини

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, що нещодавно, 2 квітня в селі Любомирівка, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор. З наближенням посівної кампанії фермери Херсонщини та Миколаївщини дедалі частіше йдуть на ризики та обстежують свої землі самостійно, що часто закінчується трагічно.

Щоб дізнатися, на які вибухонебезпечні предмети ризикують натрапити Українці внаслідок повномасштабної війни, та як себе поводити у такій ситуації «НикВести» пояснили у матеріалі «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет?».

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