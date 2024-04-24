Мешканку з Дніпра підозрюють у торгівлі своїм дворічним сином / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Мешканку Дніпра підозрюють у намаганні продати свого дворічного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя.

За словами жінки, вона не бажала виховувати та піклуватися про дитину, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за мільйон гривень. Її затримали в порядку статті 208 КПК України під час передачі дитини.

Жінці повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (частина 3 статті 149 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває комплекс слідчих дій для встановлення усіх обставин злочину та причетних осіб.

Мешканку з Дніпра підозрюють у торгівлі своїм дворічним сином / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура Мешканку з Дніпра підозрюють у торгівлі своїм дворічним сином / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура Мешканку з Дніпра підозрюють у торгівлі своїм дворічним сином / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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