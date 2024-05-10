Правоохоронці затримали жителя Миколаївського району за спробу підкупу поліцейського. Чоловік пропонував хабар на суму 25 тисяч гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, чоловік пропонував гроші одному з заступників керівника відділення поліції, аби він не направляв до суду адміністративні матеріали, складені на чоловіка за керування автівкою напідпитку.

Правоохоронці викрили чоловіка одразу після передачі грошей правоохоронцю у службовому кабінеті. Його затримали та повідомили про підозру за статтею «Пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище». Чоловіку загрожує позбавлення волі до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також триває досудове розслідування.

Мешканця Миколаївщини підозрюють у спробі підкупу поліцейського / Фото: Нацполіція Мешканця Миколаївщини підозрюють у спробі підкупу поліцейського / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали іноземця, який намагався дати 20 тисяч гривень хабара поліцейському. За це він хотів, щоб той не складав на нього адмінматеріал за керування автівкою напідпитку.