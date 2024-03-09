У Миколаївській області затримали Іноземця, який намагався дати 20 тисяч гривень хабара поліцейському. За це він хотів, щоб той не складав на нього адмінматеріал за керування автівкою напідпитку.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

34-річного чоловіка затримали одразу після передачі хабара правоохоронцю у службовому кабінеті. Так він намагався «домовитись» із заступником начальника з превентивної діяльності одного з відділів поліції Миколаївського районного управління.

Наразі затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище».

Підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої. Слідство триває.

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть поліцейського, який за хабар обіцяв помʼякшити покарання викритого на крадіжці чоловіка.