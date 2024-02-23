Мешканця Южноукраїнська Миколаївської області затримали на продажі психотропних речовин.
Йому загрожує до десяти років увʼязнення, повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.
«Оперативники відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління отримали інформацію про те, що 34-річний чоловік незаконно збуває наркотичні речовини на території міста. У ході досудового розслідування поліцейські зафіксували та довели причетність зловмисника до декількох фактів збуту наркозасобів», — йдеться у повідомленні.
Фігурант продавав небезпечний психотроп — «Альфа-PVP» серед вузького кола знайомих та отримував за це по 700 гривень за згорток, зазначили у поліції.
Під час проведення експрес-тесту криміналісти встановили, що вилучена порошкоподібна речовина є нарковмісною.
Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень.
Нині затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин у великих розмірах».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків до підозрюваного та інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.
Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялося, що судитимуть трьох власників плантації коноплі на Миколаївщині.
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Мешканця Южноукраїнська Миколаївської області затримали на продажі психотропних речовин.
Йому загрожує до десяти років увʼязнення, повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.
«Оперативники відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління отримали інформацію про те, що 34-річний чоловік незаконно збуває наркотичні речовини на території міста. У ході досудового розслідування поліцейські зафіксували та довели причетність зловмисника до декількох фактів збуту наркозасобів», — йдеться у повідомленні.
Фігурант продавав небезпечний психотроп — «Альфа-PVP» серед вузького кола знайомих та отримував за це по 700 гривень за згорток, зазначили у поліції.
Під час проведення експрес-тесту криміналісти встановили, що вилучена порошкоподібна речовина є нарковмісною.
Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень.
Нині затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин у великих розмірах».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків до підозрюваного та інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.
Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялося, що судитимуть трьох власників плантації коноплі на Миколаївщині.