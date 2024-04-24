Сьогодні, 24 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
Також з 08:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:
Крім того, з 12:00 ранку до 20:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:
Раніше повідомлялося, що енергетики не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Загалом, енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Сьогодні, 24 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
Також з 08:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:
Крім того, з 12:00 ранку до 20:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:
Раніше повідомлялося, що енергетики не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Загалом, енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки.