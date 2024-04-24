Планові відключення електроенергії у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 24 квітня, у Миколаєві відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Дунаєва;

вул. Маріупольська;

вул. Даля;

вул. Корабелів;

вул. Соборна;

вул. Озерна;

вул. Лазурна.

Також з 08:00 ранку до 18:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

пров. Дніпровської Чайки;

вул. 13 Військова;

вул. 2 Набережна;

вул. Комісара Мартинюка;

вул. Безіменна;

вул. 2 Екіпажна;

вул. Генерала Бєлова;

вул. Кар'єрна;

вул. 1 Екіпажна;

пров. 12 Військовий;

пров. Такелажний;

пров. Тимошенка;

пров. Центральний;

пров. Південний;

вул. Чайковського;

вул. Передова;

вул. Південна;

вул. Залізнична.

Крім того, з 12:00 ранку до 20:00 вечора буде відсутня електроенергія за адресами:

вул. Кузнецька;

вул. Будівельників.

Раніше повідомлялося, що енергетики не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Загалом, енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки.