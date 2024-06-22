Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби в Миколаївській області зареєстровано 18 пожеж, з них одна — на об’єкті, чотири — в житловому секторі та тринадцять — в екосистемах.

Про це повідомляє ГУ в Миколаївській області.

Так, ввечері 21 червня на підприємстві у Миколаєві зайнялась зовнішня завантажувальна стрічка. На місці працювали 45 вогнеборців та 11 одиниць спецтехніки. Спільними зусиллями пожежу загасили о 01:15 не допустивши розповсюдження вогню на сушарні, адмінкорпус, зерносклади, вагову та силоси. Загальна площа пожежі — 500 квадратних метрів, його причина встановлюється.

Також вночі, 22 червня, у селі Михайлівка Баштанського району горів гараж. Площею 25 квадратних метрів займання загасили вогнеборці місцевої пожежної охорони та 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Надвірні господарчі споруди та гараж горіли на території приватних домоволодінь у Миколаєві, селищі Казанка та Первомайську.

18 пожеж сухої трави, чагарників та сміття виникло на території районів області. Загальною площею понад 13 га пожежі загасили підрозділи ДСНС, в переважній більшості їх спричинило необережне поводження з вогнем.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, як в Южноукраїнську горів автомобіль.