На Миколаївщині горів автомобіль. Фото: ДСНС України

Вчора, 17 червня о 17:47 у Южноукраїнську загорівся автомобіль ISUZU RODEO.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

За словами власника авто, автомобіль ISUZU RODEO зайнявся щойно він його завів.

Чоловік намагався самостійно загасити полум'я, але йому це не вдалось, тож він звернувся по допомогу до рятувальників.

Вогнеборці 25 державної пожежно-рятувальної частини оперативно загасили пожежу площею 1,5 квадратних метрів, її причина встановлюється.

Рятувальникам вдалось вберегти автомобіль від повного знищення.

Нагадаємо, що з початку року на Миколаївщині зареєстровано 922 пожежі, що на 30% більше порівняно з минулим роком.