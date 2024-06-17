Пожежі на Миколаївщині / Фото: ДСНС

З початку року на Миколаївщині зареєстровано 922 пожежі, що на 30% більше порівняно з минулим роком.

Як повідомили, у Державній службі з надзвичайних ситуацій, на пожежах загинули 27 людей, постраждали — 33, зокрема дві дитини. У 2023 році виникло 708 пожеж, загинуло 34 особи, постраждало 24 людини.

Минулого тижня зареєстровані 68 пожеж:

52 на відкритій території, з них 3 — внаслідок бойових дій;

8 у житлі, з них 1 — внаслідок бойових дій;

4 на транспорті;

1 в інших місцях;

3 на обʼєктах, з них 2 — внаслідок бойових дій.

Зазначається, що минулого тижня виникли чотири польові пожежі зернових культур у Миколаївському та Баштанському районах загальною площею понад 16 гектар.

Також відбулася лісова пожежа в Новоодеській громаді Миколаївського району.

Загалом, у 2024 році на території області виникло шість лісових пожеж (збільшення на 67% у порівнянні з 2023 роком).

Нагадаємо, минулого тижня на Миколаївщині трималась «надзвичайна та висока пожежна небезпека». Незважаючи на заборону спалювання сухостою, громадяни спровокували 51 пожежу.

Також миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.