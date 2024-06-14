Пожежа сухостою у Миколаївській області / Фото: ДСНС Миколаївщини

Цього тижня на Миколаївщині трималась «надзвичайна та висока пожежна небезпека». Незважаючи на заборону спалювання сухостою, громадяни спровокували 51 пожежу.

Серед основних причин — необережне поводження з вогнем та підпали, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, 13 червня, попри послаблення спеки, відбулось вісім пожеж загальною площею понад пʼять гектар. Горіли суха трава, чагарники, сміття у Березнегуватській, Снігурівській, Горохівській громадах, Ольшанській, Степівській ТГ та у Миколаєві.

В одному з випадків внаслідок горіння сухостою площею пʼять тисяч квадратних метрів зайнялась господарча споруда.

У ДСНС наголосили, що з початку року відбулося вже 478 подібних пожеж. Варто зазначити, що в зоні потенційної небезпеки зараз знаходяться території із сухостоями поруч із сільськогосподарськими угіддями, де наразі дозріває врожай. Вогонь швидко може перекинутися на поруч розташовані населені пункти та лісові масиви.

Нагадаємо, миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.