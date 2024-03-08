Міжнародний жіночий день 8 березня надалі втрачає популярність серед українців.

Про це свідчать дані опитування, проведеного 17-23 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

При цьому серед жінок у 2024 році свято 8 березня дещо популярніше (23%), ніж серед чоловіків (18%).

Але ще у 2017 році це свято було одним із найулюбленіших, його відзначали приблизно половина населення (49%). У 2018 році його популярність знизилася до 45%, у 2020 – до 40%, у 2021 році його назвали улюбленим вже 34% опитаних, у 2023 – 25%.

«Узагалі для скасування тих чи інших свят, які відповідають багаторічним традиціям, потрібно спочатку переконати населення і сформувати позитивне ставлення до цього рішення. Поки існує більше 10–15% людей, які є прихильниками цього свята, ініціатива його скасування не виглядає доречною, а зараз прихильників 21% (а серед жінок 23%), соціальні умови для цього поки що не створені», – йдеться в опитуванні.

Соціологи відзначили, що з початком повномасштабної війни РФ проти України зросло значення всіх державницьких свят. День Незалежності України до цього цінували лише 37% населення, а День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29% українців.

Також День Конституції України після початку повномасштабної війни став удвічі більш популярним (з 14% до 28%), що також відображає ріст важливості свят, пов'язаних саме з державою, наголошують в КМІС.

Зросло значення всіх державницьких свяФото: КМІС

Нагадаємо, 8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року). Цей день був одним із найбільших свят у Радянському Союзі.

В Україні 8 березня до 2022 року було вихідним днем. Після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році через воєнний стан цей день став робочим, як і багато інших святкових днів.

Нагадаємо, у Миколаєві, 8 березня о 17:00, в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту відбудеться концерт «Великий святковий джаз в укритті».