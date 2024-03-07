Великий святковий джаз в укритті. Фото організаторів заходу

У Миколаєві, 8 березня о 17:00, в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту відбудеться концерт «Великий святковий джаз в укритті».

Як зазначають організатори, гостей чекає виступ двох джазових оркестрів: Performance big band та дитячий Jazz teen band.

Крім того, відбудеться закриття фотовиставки «2 роки: Ціна свободи».

Офіційні квитки можна придбати на Karabas.

Діють соціальні місця Free Donation для сімей військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених верств населення. Кількість таких місць обмежена, необіхідно заповнити Google-форму.

Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, 30 вересня, на сцені концерт-холу «Юність», виступила з ювілейним концертом українська співачка Злата Огнєвіч.

До того ж 21 вересня, гурт «Скай» виступив в Миколаєві у концерт-холі «Юність» з новою романтичною програмою «Дай мені любов».