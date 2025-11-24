Сподіваємось, це вдасться, — протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту планують розпочати у 2027 році

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті»

Протиаварійні роботи у Будинку офіцерів флоту (ДОФ) планують провести у 2027–2028 роках.

Про це під час прямого ефіру розповів головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, пишуть «МикВісті».

Як відомо, нещодавно у Миколаєві визначили найкращу проєктну пропозицію для реставрації історичної будівлі Будинку офіцерів флоту. Євген Поляков зазначив, що наразі необхідно розробити науково-проєктну документацію, а протиаварійні роботи заплановані на 2027–2028 роки.

— Ми вже проводимо спілкування з переможцями конкурсу, зокрема з представником команди, який є сертифікованим архітектором і має науковий ступінь PhD. Це дозволяє йому працювати з науково-проєктною документацією. Ми також підтримуємо комунікацію з Міністерством культури та заступником міністра, який відповідає за охорону культурної спадщини. Вони надали свої рекомендації щодо цього питання. Питання реставрації об'єктів, тим паче національного значення, у нас складне. У нас є певні зобов'язання — потрібно розробити наукову документацію у 2026-2027 році, і у 2027-2028 році проводити протиаварійні роботи для того, щоб отримувати пам'ятку. Сподіваємось, це вдасться зробити, — розповів він.

Євген Поляков підкреслив, що головна ідея архітектурного конкурсу була «поєднати в одному просторі культурне, наукове та інноваційне життя»:

— Це єдина національна пам’ятка у власності міста, будівля, створена для масових заходів та культурного життя. І вона й досі виконує цю роль. [...] Наша ідея — поєднати в одному просторі культурне, наукове та інноваційне життя. Переможець конкурсу зміг запропонувати таке рішення, хоча, як відзначили члени журі, у проєкті є певні недоліки, які ще потрібно доопрацювати.

Як переможці планують оновити Будинок офіцерів флоту?

За рішенням журі, переможцями стали: Сергій Ільченко (Львів), Ольга Грігорова (Харків), Ірина Бакликова (Лебедин). Команда отримала грошову винагороду 140 тисяч гривень.

Зазначається, що пропозиція переможців передбачає «переосмислення просторової структури комплексу та створення відкритого громадського простору, де історична будівля знову стане центром міських подій».

Ключовою ідеєю є «формування доступного середовища з підсиленням зв’язків між комплексом і Миколаївським національним університетом імені Сухомлинського».

У Миколаєві визначили найкращу пропозицію для реставрації історичної будівлі ДОФу, фото проєкту: Департамент архітектури та містобудування Миколаєва

ДОФ в історії Миколаєва

Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «МикВісті» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року стало відомо, що ДОФ не включили до проєкту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Своєю чергою, голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії, а саме 4 лютого 2022 року, в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

Згодом, у червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.

В червні 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков винайшов, яким чином можна посилити українську ідентичність в памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував оформити ДОФ таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.

Згодом він заявив, що Будинок офіцерів флоту може стати навчально-координаційним центром для водоканалів південних регіонів.

У травні 2025 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков відповів, навіщо його департамент оголосив проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу на найкращу проєктну пропозицію для реставрації Будинку офіцерів флоту.

За словами Євгена Полякова, ідеї проведення конкурсу не передбачає втручання у саму будівлю. У департаменті хочуть знайти кращу пропозицію адаптації об’єкта до нових функцій із максимальним збереженням його автентичності.

