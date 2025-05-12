Поляков відповів, навіщо у Миколаєві оголосили конкурс серед архітекторів на реконструкцію ДОФу

Будинок офіцерів флоту. Фото: Євген Васюков

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков відповів, навіщо його департамент оголосив проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу на найкращу проєктну пропозицію для реставрації Будинку офіцерів флоту.

У коментарі «МикВісті» під час брифінгу 9 травня він пояснив, що департамент шукає ідеї, як перетворити цю архітектурну пам’ятку на сучасний простір для культури та науки.

За словами Євгена Полякова, ідеї проведення конкурсу не передбачає втручання у саму будівлю. У департаменті хочуть знайти кращу пропозицію адаптації об’єкта до нових функцій із максимальним збереженням його автентичності.

— По такому обʼєкту, як Будинок офіцерів флоту не може бути реконструкції. Це реставрація, пристосування, ті види втручання, які дозволені в об'єктах культурної спадщини, і передбачені законодавством. Це пошук найкращого рішення. Втручання, перебудовувати поверхи, змінювати архітектурні елементи заборонено. Але функціональне використання і пристосування пам'ятки до сучасного використання можливо. Вона не передбачає руйнування чогось, — сказав Євген Поляков.

Реклама

В межах конкурсу архітектори розглядатимуть і роботу над великою прилеглою територією ДОФу. На ній розташовані літня сцена, танцювальний майданчик, господарські приміщення. У проєкті начебто мають бути передбачені функції, які зроблять простір відкритим і доступним для мешканців Миколаєва.

Хоча варто зазначити, що ще у 2020 році літній майданчик адаптували під проведення культурних заходів просто неба: кінопоказів, концертів, вистав.

— Окрім самої будівлі, ми маємо там ще велику територію. Там є літня сцена, танцпол, є приміщення гаражів і велика територія. Тобто там і буде якраз рішення по відкритті цієї пам'ятки для містян, тому що той стан, в якому зараз воно перебуває, суттєво на неї впливає і на можливість її подальшого використання. Це також питання використання функції, в якому вона набуде для Миколаєва. Наша ідея – закласти і знайти найкращі функціональні рішення з використання цього невеликого об'єкту. Щоб це був центр науково-культурного життя. Велика зала і закладам культури потрібна, і для проведення будь-якої наукової конференції або діяльності використовується. Для проведення культурних заходів є відкрита сцена, танцпол, є приміщення, де може бути адміністративна частина, може бути зала для проведення конференцій, може бути розміщена лабораторія, яка не передбачає втручання або мурування чогось особливого, це лише наповнення та функціональні зв'язки між приміщеннями і найлогічніші використання. І рішення відповідно з ландшафтного дизайну території, яка не охороняється законом про культурну спадщину, — додав головний архітектор.

Нагадаємо, про те, що місцева влада має намір провести відкрити всеукраїнський конкурс на краще проєктну пропозицію, стало відомо з проєкту рішення виконавчого комітету міськради Миколаєва від 14 квітня.

Віцемер Юрій Андрієнко пояснив необхідність проведення архітектурного конкурсу на кращий проєкт реконструкції Будинку офіцерів флоту функціональним переосмисленням, аби уникнути впливу російських наративів.

ДОФ в історії Миколаєва

Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті» Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті»

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проєкту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.

В червні 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков винайшов, яким чином можна посилити українську ідентичність в памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував оформити ДОФ таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.

Згодом він заявив, що Будинок офіцерів флоту може стати навчально-координаційним центром для водоканалів південних регіонів.