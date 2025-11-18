Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ: Синьо-біла будівля, таврійські візерунки та лого «Місто на хвилі»

Миколаївському міському голові Олександру Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ, фото: Миколаївська міська рада, ілюстрація «МикВісті»

У Миколаєві визначили найкращу проєктну пропозицію для реставрації історичної будівлі Будинку офіцерів флоту (ДОФ). За задумом авторів, оновлена будівля матиме біло-синій фасад, декорований елементами Таврійського розпису, а перед головним входом з’явиться фонтан у формі логотипа «Місто на хвилі».

Як відомо, у травні 2025 року Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради оголосив проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу на найкращу проєктну пропозицію для реставрації Будинку офіцерів флоту.

За рішенням журі, переможцями стали:

І місце — Сергій Ільченко (Львів), Ольга Грігорова (Харків), Ірина Бакликова (Лебедин) — отримали грошову винагороду 140 тисяч гривень;

ІІ місце — Андрій Штендера (Львів) — 105 тисяч гривень;

ІІІ місце — Катерина Прокоф’єва та Сергій Адаменко (Суми) — 70 тисяч гривень.

Заохочувальну премію 60 тисяч гривень розділили Мар’яна Косогорова з Миколаєва та авторський колектив «Heritage Future Lab» зі Львова у складі: Назара Ратушинського, Іллі Литвинчука, Аліни Прохоренкової, Анастасії Кулявець, Ренати Веремчук, Анастасії Голосної, Ірини Сварчевської та Софії Голосної — 60 тисяч гривень.

Отже, загалом на призовий фонд витратили 375 тисяч гривень.

Зазначається, що журі, до складу якого увійшли українські та міжнародні експерти, оцінювало вісім поданих робіт. Кожну конкурсну пропозицію оцінювали за 8-бальною шкалою з можливістю додати до 5 додаткових балів.

Як переможці планують оновити Будинок офіцерів флоту

Авторський колектив: Сергій Ільченко (Львів), Ольга Грігорова (Харків), Ірина Бакликова (Лебедин).

Проєкт передбачає реконфігурацію всього простору комплексу та створення відкритого громадського центру. Головна ідея — перетворити історичну будівлю на сучасний осередок міських активностей, зберігши її автентичність.

Проєкт також вирішує конфлікт між збереженням фасаду та потребою у безбар’єрності, передбачаючи доступ із двору та нову логіку руху, орієнтовану на сквер «Університетський».

Проєкт також вирішує конфлікт між збереженням фасаду та потребою у безбар'єрності, передбачаючи доступ із двору та нову логіку руху, орієнтовану на сквер «Університетський». Андрій Штендера (Львів).

Концепція розглядає ДОФ як багатошаровий простір, що поєднує історію й сучасність. Проєкт зосереджений на реставрації автентичних форм, адаптації будівлі під сучасні потреби та відновленні її культурної ролі.

Авторський колектив: Катерина Прокоф'єва та Сергій Адаменко (Суми). Команда пропонує створити мультифункціональний культурний центр — «третє місце», відкритий для освіти, мистецтва, діалогу та взаємодії. Концепція спирається на філософію «культури відкритості».

У Миколаєві визначили найкращу пропозицію для реставрації історичної будівлі ДОФу, фото проєкту: Департамент архітектури та містобудування Миколаєва

Своєю чергою, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що ДОФ — «це частина ДНК Миколаєва».

— Ми хочемо повернути їй життя й зробити простором, який служитиме людям. Для цього ми залучили досвідчених фахівців. І впевнений, спільно ми зможемо розробити гідний проєкт, який збереже дух пам’ятки та відкриє її для нових поколінь, — сказав Олександр Сєнкевич.

ДОФ в історії Миколаєва

Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті» Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті»

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року стало відомо, що ДОФ не включили до проєкту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Своєю чергою, голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії, а саме 4 лютого 2022 року, в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

Згодом, у червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.

В червні 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков винайшов, яким чином можна посилити українську ідентичність в памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував оформити ДОФ таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.

Згодом він заявив, що Будинок офіцерів флоту може стати навчально-координаційним центром для водоканалів південних регіонів.

У травні 2025 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков відповів, навіщо його департамент оголосив проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу на найкращу проєктну пропозицію для реставрації Будинку офіцерів флоту.

За словами Євгена Полякова, ідеї проведення конкурсу не передбачає втручання у саму будівлю. У департаменті хочуть знайти кращу пропозицію адаптації об’єкта до нових функцій із максимальним збереженням його автентичності.

Згодом Євген Поляков винайшов яким чином можна посилити українську ідентичність памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував оформити ДОФ таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.