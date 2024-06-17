Мовний скандал в Одесі. Скриншот з відео

В Одесі в суботу, 15 червня, стався мовний конфлікт на бізнес-заході під назвою Вечір нетворкінгу. Один із спікер відмовився говорити українською мовою, коли йому зробили зауваження слухачі.

Відповідне відео поширили у соцмережах.

На ньому видно, як жінка каже спікеру, що не розуміє російської. Спікер Олег Філішин порадив «слухати суть, а не мову». Після цього від продовжив говорити російською. Жінка запитала, чи буде перекладач, а врешті її «попросили» піти, бо нібито зриває бізнес-івент.

Також зауважують, що організатором події був Віталій Ступаєнко також розпочав захід російською мовою. Рднак згодом він записав відеозвернення, де визнав провину, як організатор, та пообіцяв у подальшому більше не допускати виступів російською мовою.

На скандал встиг відреагувати Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він зазначив, що подібні ситуації все ще трапляються в Одесі і це «історія про граблі, на які наступили організатори».

«Запросивши на захід людей, які вимагали забезпечити їхнє право на інформацію державною мовою, ініціатори «бізнес-заходу», маючи іншомовних спікерів, порушили відразу декілька статей мовного закону і кримінального кодексу. Це, на жаль, та проблема, яка все ще має місце у свідомості малочисельної когорти зросійщених сучасників. Цькувати за мову та виганяти з публічної події - це і предмет уваги правоохоронних органів. Реакція буде жорсткою. Порушники будуть покарані. Нікому не дозволено такі грубі зловживання по відношенню до громадян України. Сподіваюся і на реакцію місцевої влади, яка зобов’язана створити умови та, у випадку порушень, діяти і належним чином відреагувати. В цій ситуації, яка виникла під час війни, яка точиться і за право на українську, — особливо», — написав він на своїй сторінці у Facebook

Нагадаємо, що Одеська область посіла третє місце у рейтингу українських регіонів, в яких зафіксували найбільшу кількість порушень мовного Закону.

Також повідомлялося, що в Одеській міській раді затвердили програму розвитку української мови на 2024-2025 роки. На її реалізацію планують витратити 1,8 мільйона гривень.