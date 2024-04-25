Засідання сесії. Фото: Одеська міська рада.

В Одеській міській раді затвердили програму розвитку української мови на 2024-2025 роки. На її реалізацію планують витратити 1,8 мільйона гривень.

Рішення ухвалено у середу, 24 квітня.

Затверджена програма спрямована на забезпечення додержання конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування української мови. Також прийняття програми має розширити сферу застосування української мови серед дітей та молоді, задовольнити національно-культурні та мовні потреби через мистецькі практики, освітньо-культурні та інформаційні заходи.

Програмою, зокрема, передбачено наступне:

відкриття мережі безкоштовних курсів з української мови;

культурно-масові заходи, спрямовані на популяризацію української мови та національної ідентичності;

утвердження статусу української мови як державної;

розміщення соціальної реклами, спрямованої на заохочення громадян використовувати українську мову;

створення і підтримку електронних ресурсів для популяризації української літератури тощо.

На фінансування програми планують витратити 1 мільйон 800 тисяч гривень з бюджету Одеської міської територіальної громади. Відповідальним за її виконання буде Департамент внутрішньої політики.

Під час голосування 46 депутатів підтримали проєкт рішення.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив сподівання, що затвердження програми поліпшить мовну ситуацію в місті.

«Нарешті в Одесі затвердили міську мовну програму! Відтепер місто-мільйонник має комплексне рішення з утвердження української мови як державної. Сподіваюсь, що прийняття відповідної програми поліпшить мовну ситуацію в місті, сприятиме захисту та популяризації державної мови, посилюватиме регіональну мовну політику, захищатиме права кожного громадянина», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що з 1 січня 2024 року підвищилися квоти використання державної мови для теле- і радіомовлення.

Також нагадаємо, що у Миколаєві створили двомовний посібник для вивчення української мови на рівні B1-B2, в якому студентів знайомлять з культурою та історією регіону.