Затримання організаторів незаконного виготовлення алкоголю у Миколаєві. Фото: ГУ Національної поліції у Миколаївській області.

Поліція Миколаївщини затримали групу людей, які підозрюються у організації підпільних цехів з виготовлення алкоголю.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Миколаївській області та обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, з осені минулого року 52-річний миколаївець домовившись з двома знайомими організували три підпільні цехи з виготовлення горілки та коньяку. У гаражах чоловіки змішували етиловий спирт з водою та додавали ароматичні концентрати, а потім продавали їх у кафе.

Під час обшуку поліцейські вилучили 6 тисяч 227 літрів саморобного алкоголю, а також обладнання, документацію та інші речові докази.

Слідчі вже повідомили фігурантам про підозру за незаконне виготовлення алкоголю — частина 2 статті 28, частини 2 статті 204 Кримінального Кодексу України. За це їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Затримання організаторів незаконного виготовлення алкоголю у Миколаєві. Фото: ГУ Національної поліції у Миколаївській області.

Затримання організаторів незаконного виготовлення алкоголю у Миколаєві. Фото: ГУ Національної поліції у Миколаївській області.

Затримання організаторів незаконного виготовлення алкоголю у Миколаєві. Фото: ГУ Національної поліції у Миколаївській області.

Затримання організаторів незаконного виготовлення алкоголю у Миколаєві. Фото: ГУ Національної поліції у Миколаївській області.

Нагадаємо, як за стрілянину у житловому кварталі Миколаєва місцевому мешканцю повідомили про підозру.