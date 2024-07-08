Вчора, 7 липня, в мікрорайоні Широка Балка сталася масштабна пожежа сухостою, яка ледь не перекинулася на житловий квартал.
Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, пожежа розпочалася з кількох осередків, що значно ускладнило її гасіння. Через щільне задимлення рятувальникам доводилося працювати в умовах обмеженої видимості, а до місця горіння спускатися пожежними рукавами, адже навколо епіцентру був крутий обрив.
Вогнеборцям вдалось відбити полум'я та врятувати 10 житлових будинків та 4 господарчі споруди.
За даними надзвичайників, протягом трьох годин полум'я було локалізовано, а на загальній площі 5 000 квадратних метрів знищено сухостій.
Загалом від ДСНС залучались понад 20 рятувальників та 5 спецавтомобілів.
Нагадаємо, що вранці 20 червня у Вознесенському районі Миколаївщини через пожежу сухостою загорілося поле з ячменем.
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Вчора, 7 липня, в мікрорайоні Широка Балка сталася масштабна пожежа сухостою, яка ледь не перекинулася на житловий квартал.
Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, пожежа розпочалася з кількох осередків, що значно ускладнило її гасіння. Через щільне задимлення рятувальникам доводилося працювати в умовах обмеженої видимості, а до місця горіння спускатися пожежними рукавами, адже навколо епіцентру був крутий обрив.
Вогнеборцям вдалось відбити полум'я та врятувати 10 житлових будинків та 4 господарчі споруди.
За даними надзвичайників, протягом трьох годин полум'я було локалізовано, а на загальній площі 5 000 квадратних метрів знищено сухостій.
Загалом від ДСНС залучались понад 20 рятувальників та 5 спецавтомобілів.
Нагадаємо, що вранці 20 червня у Вознесенському районі Миколаївщини через пожежу сухостою загорілося поле з ячменем.