Протягом доби в Миколаївській області зареєстровано 12 пожеж, з яких дві пожежі стались в житловому секторі, та ще 10 — на відкритих територіях.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області.

«Щодо пожеж в природних екосистемах — найчастіше горіло у Миколаївському районі — 7 епізодів, та по одному в Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна площа горіння сухої трави, чагарників та пожнивних залишків на полі склала понад 10 га.

«Також рятувальники 24 та 10 Державних пожежно-рятувальних частин ліквідували займання вхідних дверей й стелі літньої кухні та приміщення веранди житлового будинку. Площа пожеж склала 10 та 25 кв. м, їх причини встановлюється», – додали в ДСНС.

Минулої доби на Миколаївщині загасили 12 пожеж, фото: ДСНС

Минулої доби на Миколаївщині загасили 12 пожеж, фото: ДСНС

Минулої доби на Миколаївщині загасили 12 пожеж, фото: ДСНС

Минулої доби на Миколаївщині загасили 12 пожеж, фото: ДСНС

Загалом від ДСНС працювало 45 вогнеборців, 10 спецавтомобілів.

Нагадаємо, ввечері 21 червня на підприємстві у Миколаєві зайнялась зовнішня завантажувальна стрічка. На місці працювали 45 вогнеборців та 11 одиниць спецтехніки. Спільними зусиллями пожежу загасили о 01:15 не допустивши розповсюдження вогню на сушарні, адмінкорпус, зерносклади, вагову та силос. Загальна площа пожежі — 500 квадратних метрів, його причина встановлюється.