Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали на відео, як нищать російський танк.
Відповідне відео оприлюднено на YouTube-каналі бригади.
«Ураження ворожого танку. Працюють «Ведмеді» миколаївських морпіхів», — йдеться у повідомленні.
Раніше миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.
Нагадаємо, український музикант та співак Олег Скрипка відвідав військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти.
Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали на відео, як нищать російський танк.
Відповідне відео оприлюднено на YouTube-каналі бригади.
«Ураження ворожого танку. Працюють «Ведмеді» миколаївських морпіхів», — йдеться у повідомленні.
Раніше миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.
Нагадаємо, український музикант та співак Олег Скрипка відвідав військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти.