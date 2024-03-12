Миколаївські поліцейські знайшли трьох хлопчиків, які вдень пішли з дому і ввечері не повернулися додому. Дітей знайшли посеред комендантської години у центрі Миколаєва.

Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області.

Повідомлення про зникнення двох хлопчиків надійшло до поліції пізно ввечері 11 березня. Занепокоєна матір одного зі них повідомила, що її 12-річний син разом з 10-річним товаришем пішли вдень гуляти та до теперішнього часу додому не повернулися. Інформації про те, де можуть бути неповнолітні — не було.

Правоохоронці встановили, що зі зниклими хлопчиками також був їхній 9-річний друг, проте повідомлення про його зникнення від його батьків не надходило. Виявилось, що в квартирі, в якій знаходилась мати хлопчика, здійнялась пожежа. Поліцейські разом з рятувальниками знайшли непритомну жінку біля вхідних дверей у квартирі. З місця події потерпілу з опіками тіла та отруєнням чадним газом госпіталізували лікарі. Зараз її стан розцінюється як стабільний середньої тяжкості.

Поліцейські, лікарі та рятувальники на місці пожежі. Фото: ГУНП у Миколаївській області.

Наслідки пожежі. Фото: ГУНП у Миколаївській області.

В той самий час, група поліцейських перевіряла місця можливого перебування зниклих хлопців: навколишні вулиці, зупинки та опитали можливих свідків. Активні пошуки тривали декілька годин і закінчилися близько 2:00 ночі — хлопчиків знайшли, коли ті йшли по проспекту Центральному. Зʼясувалось, що увесь цей час хлопці шукали пригод та мандрували містом. Пізніше їх всіх повернули батькам та родичам.

З неповнолітніми поліцейські провели профілактичні бесіди про неприпустимість такої поведінки. А відносно батьків склали адміністративні протоколи за статтею 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обовʼязків щодо виховання дітей».

«Поліція звертається до батьків із проханням не залишати дітей без нагляду, завжди цікавитися їхніми справами, інтересами та контролювати їхнє місцезнаходження. Шановні громадяни, якщо дитина зникла — не зволікайте, одразу телефонуйте на спецлінію 102. Як правило, самостійні пошуки не приводять до позитивних результатів, а дитина за цей час може потрапити у біду», — додали у прес-службі.

Знайдені діти. Фото: ГУНП у Миколаївській області.