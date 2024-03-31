В суботу, 30 березня, в селі Новоолександівка на Миколаївщині, на території природного заповідника «Єланецький степ», горіли суха трава та чагарники.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Для боротьби з вогнем направили відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини, 5 осіб від об’єкта, також додатково залучався модуль пожежогасіння та трактор.
Спільними зусиллями пожежу ліквідували площею 4,9 га, її причина встановлюється.
Загалом пожежу гасили 17 людей та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, як рятувальники загасили палаючий будинок на Миколаївщині та вивели постраждалого чоловіка.
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В суботу, 30 березня, в селі Новоолександівка на Миколаївщині, на території природного заповідника «Єланецький степ», горіли суха трава та чагарники.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Для боротьби з вогнем направили відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини, 5 осіб від об’єкта, також додатково залучався модуль пожежогасіння та трактор.
Спільними зусиллями пожежу ліквідували площею 4,9 га, її причина встановлюється.
Загалом пожежу гасили 17 людей та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо, як рятувальники загасили палаючий будинок на Миколаївщині та вивели постраждалого чоловіка.