Працівник станції переливання крові. Фото «НикВести».

Станом на 29 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові потребує донорів усіх груп.

Про це повідомляє станція переливання крові та платформа ДонорUA на Facebook.

Всі бажаючі допомогти, можуть прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години. Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Харків: всі групи крові;

Херсон: всі групи крові;

Миколаїв: всі групи крові;

Кропивницький: всі групи крові;

Вінниця: всі групи крові;

Київ: 1+, 2+, 3+;

Одеса: 2+/-, 3-, 4-;

Дніпро: 1-, 2+, 3-, 4- ;

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4- ;

Львів: 1-, 2-, 3-, 4-;

Житомир: 1-, 2-, 3-, 4- ;

Рівне: 1+;

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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