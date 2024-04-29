Станом на 29 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові потребує донорів усіх груп.
Про це повідомляє станція переливання крові та платформа ДонорUA на Facebook.
Всі бажаючі допомогти, можуть прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Станом на 29 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові потребує донорів усіх груп.
Про це повідомляє станція переливання крові та платформа ДонорUA на Facebook.
Всі бажаючі допомогти, можуть прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години. Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «НикВести» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».