Засідання у суді. Фото: Центральний суд Миколаєва

Миколаївський суд відправив до СІЗО підозрюваних у продажі автомобілів, ввезених у якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомляють у Центральному суді Миколаєва.

Батька з сином з Первомайщини підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги).

Засідання у суді. Фото: Центральний суд Миколаєва Засідання у суді. Фото: Центральний суд Миколаєва

Відповідно до матеріалів справи, чоловіки отримували є Європи автівки в якості гуманітарної допомоги на потребу ЗС України. Однак завозили їх в Україну і оформлювали за спрощеною процедурою, а після продавали.

«В подальшому, підозрювані розміщували на відповідних сайтах оголошення про продаж автомобілів та реалізовували їх за ринковими цінами військовослужбовцям. Всього, відповідно до матеріалів клопотання таким чином було реалізовано 26 автівок. В повідомленні про підозру містяться дані про реалізацію 8 автомобілів, власники яких встановлені», — йдеться у повідомленні.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, суд відправив підозрюваних під варту із визначенням розміру застави у сумі 6 мільйонів гривень одному та 3 мільйони гривень іншому.

Нагадаємо, що солдата однієї з військових частин на Миколаївщині підозрюють у продажі гуманітарної допомоги в значному обсязі.