Миколаївських підлітків запрошують на безкоштовний воркшоп із захисту особистих кордонів «Safeteen».
Про це повідомляє Клуб Добродіїв.
Мета воркшопу — допомогти молоді розвинути впевненість та стійкість у складні часи, дізнатися про те, як розпізнати стереотипи, ризики у житті та мережі, захиститися від них та відстояти себе.
Що очікує підлітків:
Для участі необхідно попередньо зареєструватись.
«Заповнюйте форму, якщо знаєте чи виховуєте підлітків, які прагнуть розвинути стійкість і віру у себе. Давайте підсилимо їх разом», – додали організатори воркшопу.
Захід проходить у партнерстві з Plan International, за фінансової підтримки Нідерландської благодійної платформи (Giro555).
Нагадаємо, у Миколаєві планують відкрити міський молодіжний простір.
Молодіжний центр функціонуватиме у приміщенні Миколаївської міської ради. У розробленому порядку вказано, що він працюватиме з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 19:00. У суботу та неділю з 11:00 до 20:00. Понеділок — вихідний.
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Миколаївських підлітків запрошують на безкоштовний воркшоп із захисту особистих кордонів «Safeteen».
Про це повідомляє Клуб Добродіїв.
Мета воркшопу — допомогти молоді розвинути впевненість та стійкість у складні часи, дізнатися про те, як розпізнати стереотипи, ризики у житті та мережі, захиститися від них та відстояти себе.
Що очікує підлітків:
Для участі необхідно попередньо зареєструватись.
«Заповнюйте форму, якщо знаєте чи виховуєте підлітків, які прагнуть розвинути стійкість і віру у себе. Давайте підсилимо їх разом», – додали організатори воркшопу.
Захід проходить у партнерстві з Plan International, за фінансової підтримки Нідерландської благодійної платформи (Giro555).
Нагадаємо, у Миколаєві планують відкрити міський молодіжний простір.
Молодіжний центр функціонуватиме у приміщенні Миколаївської міської ради. У розробленому порядку вказано, що він працюватиме з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 19:00. У суботу та неділю з 11:00 до 20:00. Понеділок — вихідний.