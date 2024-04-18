Миколаївських підлітків запрошують на безкоштовний воркшоп із захисту особистих кордонів, ілюстрація: «Safeteen»

Миколаївських підлітків запрошують на безкоштовний воркшоп із захисту особистих кордонів «Safeteen».

Про це повідомляє Клуб Добродіїв.

Мета воркшопу — допомогти молоді розвинути впевненість та стійкість у складні часи, дізнатися про те, як розпізнати стереотипи, ризики у житті та мережі, захиститися від них та відстояти себе.

Коли: 20 квітня, 10:00-14:00

Де: Миколаїв, адресу повідомлять після реєстрації

Для кого: для підлітків віком від 14 до 17 років, які перебувають у м. Миколаїв.

Що очікує підлітків:

4 години спілкування та нові знайомства;

Зустріч з гостем, який поділиться своїм досвідом в прокачуванні впевненості та відверта дискусія про важливе;

Корисні подарунки, які допомагають справлятися з викликами у житті.

Для участі необхідно попередньо зареєструватись.

«Заповнюйте форму, якщо знаєте чи виховуєте підлітків, які прагнуть розвинути стійкість і віру у себе. Давайте підсилимо їх разом», – додали організатори воркшопу.

Захід проходить у партнерстві з Plan International, за фінансової підтримки Нідерландської благодійної платформи (Giro555).

Нагадаємо, у Миколаєві планують відкрити міський молодіжний простір.

Молодіжний центр функціонуватиме у приміщенні Миколаївської міської ради. У розробленому порядку вказано, що він працюватиме з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 19:00. У суботу та неділю з 11:00 до 20:00. Понеділок — вихідний.