Молодіжний простір у Миколаєві. Ілюстраційні фото

У Миколаєві планують відкрити міський молодіжний простір.

Проєкт рішення про порядок функціонування простору розглянуть на найближчому засіданні виконавчого комітету Миколаївської міськради.

Молодіжний центр функціонуватиме у приміщенні Миколаївської міської ради. У розробленому порядку вказано, що він працюватиме з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 19:00. У суботу та неділю з 11:00 до 20:00. Понеділок — вихідний;

«Основна мета діяльності молодіжного простору — створення умов для самореалізації та розвитку молоді, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі в суспільному житті, створення можливості доступу до наявного ресурсу простору та однакових умов для молодих людей на всій території громади з врахуванням безпекових умов», — вказано в документі.

У приміщенні проводитимуть різноманітні заходи для молоді яких можуть бути:

виконавчі органи Миколаївської міської ради;

інститути громадянського суспільства;

органи учнівського та студентського самоврядування;

жителі громади віком від 14 до 35 років, які проживають у межах громади.

Фінансуватимуться заходи згідно з прийнятими програмами Миколаївської міської ради, відповідно до встановленого законодавством порядку, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадаємо, що проєкт реалізували за кошти міського бюджету та міжнародної донорської допомоги. Донори мали забезпечити простір меблями та обладнанням, а міскрада відремонтувати приміщення.

Скриншот з тендеру на ProZorro

Ремонт приміщення обійшовся у 3 мільйони 678 тисяч 69 гривень. Спочатку підрядник ТОВ «НДБ-ГРУПП» мав виконати роботи за 3 мільйони 731 тисячу 237 гривень, але згодом ціну трохи знизили. Зазначимо, що закупівлю провели без використання електронної системи.

Також змінилися терміни виконання. Спочатку вказали термін до 31 грудня 2023 року, однак згодом продовжили до 31 травня 2024 року. У приміщенні мали виконати демонтажні роботи у чотирьох приміщеннях, відремонтувати підлогу, стелю та стіни, облаштувати санвузол, а також виконати оздоблювальні роботи.

Раніше повідомлялося, що з бюджету витратять 880 тисяч гривень на капітальний ремонт приміщення для облаштування пресцентру в міськраді Миколаєва.