Сьогодні, 30 квітня, у Миколаєві та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про перший (жовтий) рівень небезпеки.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За інформацією синоптиків, очікується збільшення сили вітру протягом наступних кількох годин.
«Очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 метрів в секунду», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що така погода протримається до кінця доби.
Раніше повідомлялося, що з 11 квітня у Миколаєві та області надзвичайна пожежна небезпека V класу.
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Сьогодні, 30 квітня, у Миколаєві та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про перший (жовтий) рівень небезпеки.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За інформацією синоптиків, очікується збільшення сили вітру протягом наступних кількох годин.
«Очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 метрів в секунду», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що така погода протримається до кінця доби.
Раніше повідомлялося, що з 11 квітня у Миколаєві та області надзвичайна пожежна небезпека V класу.