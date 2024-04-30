Миколаївців попереджають про перший рівень небезпечності, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 30 квітня, у Миколаєві та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, очікується збільшення сили вітру протягом наступних кількох годин.

«Очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 метрів в секунду», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така погода протримається до кінця доби.

Раніше повідомлялося, що з 11 квітня у Миколаєві та області надзвичайна пожежна небезпека V класу.